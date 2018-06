Pippa bestätigt Baby-News mit Tipps für Schwangere

„Ich hatte Glück, die ersten zwölf Wochen ohne Morgenübelkeit hinter mich zu bringen. Deshalb konnte ich einfach wie normal weitermachen“, schrieb Pippa in ihrer Fitness-Kolumne für das Magazin der Supermarktkette Waitrose, in der sie Tipps für Sport wähend der Schwangerschaft gibt. Schwester Kate hatte Ende April Söhnchen Louis zur Welt gebracht und bei all ihren drei Schwangerschaften an starker Übelkeit gelitten.