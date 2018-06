Äcker unter Wasser: Landwirte sind verzweifelt

„Der Klimawandel trifft auch heuer die steirischen Bäuerinnen und Bauern sehr hart“, sagt Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Titschenbacher. Waren es in den vergangenen beiden Frühjahren die Spätfröste, so sind es heuer die fast täglichen starken Niederschläge. So leiden in der Süd- und Oststeiermark die Ackerbauern stark. Die Boden sind wassergesättigt, können keine zusätzlichen Regenmengen mehr aufnehmen und sind auch nicht befahrbar. Notwendige Pflegemaßnahmen etwa bei Kürbis-, Mais- und Getreidekulturen können derzeit nicht durchgeführt werden. Ähnlich ist die Lage auch in zahlreichen Obst- und Weingärten.