Frauwallner ist das beste Weingut der Steiermark

Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Titschenbacher, der am Donnerstag zur großen „Zeugnisverteilung“ in die Grazer Seifenfabrik bat, versichert aber große Ernsthaftigkeit: „Durch die garantiert anonyme Verkostung und bestens geschulte Bewerter geht es ausschließlich um die Weinqualität!“ Und Agrar-Landesrat Hans Seitinger assistierte: „Nach zwei klimatisch so schweren Jahren ist der 2017er-Jahrgang ein Geschenk des Herrgotts!“