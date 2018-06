Landkarte in Bewegung: Neue Knalleffekte möglich

Nach dem öffentlichen Schulterschluss der Bürgermeister Ernst Meixner und Bernd Osprian bleibt die geplante Fusion von Voitsberg und Bärnbach in aller Munde. Das Zusammenwachsen, so scheint es, könnte als Spätwirkung der Gemeindestrukturreform 2015 groß in Mode kommen. Wir haben uns umgehört, wie es um weitere steirische Fusionskandidaten steht.