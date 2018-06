Neue Details rund um den Mordfall Krenn

Die 22-Jährige war am 1. Juni beim Stehlen erwischt worden. Bei der Einvernahme gab sie an, bei der Schwester des ermordeten Roland Krenn zu wohnen. Diese sei „ein kalter Mensch“ und habe vermutlich etwas mit dem Mord zu tun, so die junge Frau. Außerdem besitze die Schwester eine Harley-Davidson-Geldbörse von Roland Krenn, in der sich auch eine Bankomatkarte der Hypo-Bank befinde.