Ankauf von Attraktionen offenbar nur Notfallplan

Auch, wenn es niemand zugeben will: In der Causa um die in die Pleite gerutschte Pyhrn-Priel GmbH, die zahlreiche Freizeiteinrichtungen in der Region besitzt, scheinen bereits Notfallpläne geschmiedet zu werden. Nach außen hoffen Vertreter des Tourismusverbands und der Gemeinden, dass es mit den 24 Gläubigern (insgesamt ist der Schuldenstand 763.000 Euro schwer) noch eine Einigung auf einen Sanierungsplan gibt. Bei einem ersten Anlauf vorgestern, Dienstag, ist das gescheitert - wir berichteten. Und ob beim nächsten Termin am 3. Juli die Mehrheit der Gläubiger zustimmt und auch die Summenmehrheit der Schulden zusammenkommt, ist offen.