Gewalttäter und die Beziehungen zu ihren Opfern

Vom brutalen Schläger-Angriff über die Sex-Attacke bis hin zum Mord: die Liste der in Tirol begangenen Gewalttaten ist lang! Die Aufklärungsquote lag in diesem Kriminalfeld im Vorjahr bei fast 90 Prozent. In den meisten Fällen kannten sich Täter und Opfer nicht, zwei von zehn Taten spielten sich in Familien ab. Teils kann die Täterfrage aber nicht so rasch geklärt werden - so wie etwa im Mordfall Fritzens...