Cheers: Der Sieger-Cocktail kommt aus Tirol!

„Dieser Moment war so extrem schön, dass ich Tränen in den Augen hatte. Die Emotionen übermannten mich regelrecht, ich hatte mir den Sieg sehnlichst gewünscht“, sagt der 40-Jährige. Zweimal wollte er diesen Wettbewerb bereits als Sieger verlassen, geklappt hatte es bis heuer aber noch nie. Vor 17 Jahren hat Bušić die Barkeeper-Schule in Wien absolviert und vor zwei Monaten seine eigene Bar in Innsbruck eröffnet: Das „Eckstein“ am Adolf-Pichler-Platz 2 ist jedoch nicht nur für Cocktail-Liebhaber geeignet. „Wir haben auch untertags geöffnet, jeder ist willkommen“, sagt Bušić.