9 Stunden in Pkw gesperrt: Hund verendet qualvoll

Das gibt es doch nicht! Was wird nicht ständig darüber berichtet, geredet, eindringlich gewarnt - und jetzt ist es wieder passiert. Ein Herrl vergaß am Montag in Graz sein Tier im Auto, ging zur Arbeit - und neun Stunden später fand er den Vierbeiner, mit blauer Zunge leblos im Wagen; einen elendiglichen Tod gestorben. Bitte aufpassen!