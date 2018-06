Bimfahrt als große Chance für junge Unternehmer

Am Dienstag stehen neben der „Pitch Bim“ etwa auch eine Start-up-Ausstellung am Sparkassenplatz und eine Job-Börse vor der Hauptuni am Programm (14 bis 21.30 Uhr). Unter anderem auf der Bühne: Hansi Hansmann, einer der wichtigsten Investoren in Österreich. Den Abschluss bilden am Mittwoch unter anderem ein Brunch an der FH Joanneum und um 19 Uhr ein Lauf in Eggenberg.