EU- Kommission droht Polen mit Stimmrecht- Entzug

Die EU- Kommission droht Polen wegen der umstrittenen Reform des Obersten Gerichts mit der Einleitung eines Verfahrens zum Entzug der Stimmrechte. Kommissions- Vizepräsident Frans Timmermans sagte am Mittwoch in Brüssel, seine Behörde werde das Verfahren "sofort" auslösen, sollte die Regierung Richter des Obersten Gerichts in den Ruhestand versetzen. Die polnische Regierung verwahrte sich gegen das Vorgehen der Kommission und sprach von "Erpressung".