Tirol: Vier von zehn Straftätern sind Ausländer

43.560 an der Zahl - genau so viele Straftaten wurden im Vorjahr in Tirol angezeigt (plus 0,5 Prozent). Unterm Strich konnte die heimische Polizei 25.794 Tatverdächtige ausforschen - bei insgesamt 11.126 mutmaßlichen Ganoven handelte es sich um Ausländer. Im Vergleich zu 2015 bedeutet dies eine Steigerung von 41,4 auf nunmehr 43,1 Prozent. Die "Top- Fünf"- Herkunftsländer sind dabei laut aktueller Kriminalstatistik Deutschland (2583 Personen), Marokko (923), Rumänien (701), die Türkei (621) und Italien (535).

Asylwerber im Vorjahr erstmals auf "Stockerl"

Und welchen "Schichten" gehören die ermittelten Tatverdächtigen ohne österreichischem Pass an? Rund 25 Prozent der ertappten ausländischen Ganoven waren Touristen (2842), den zweiten Platz übernahmen - wie auch schon in den Jahren zuvor - die Arbeitnehmer (2521). Neu am Stockerl sind hingegen die Asylwerber mit 2222 ausgeforschten Tatverdächtigen - sie lösten damit die Arbeitslosen ab.

Apropos Asylwerber: Was die Ausforschung von mutmaßlichen "Asyl- Ganoven" anbelangt, zeigt die Kriminalstatistik im Vergleich zu 2015 ein deutliches Plus von fast 40 Prozent! Der Großteil wurde wenig überraschend in Innsbruck (1633) gefasst. Es folgen die Bezirke Innsbruck- Land (145), Kufstein (130), Kitzbühel (82), Imst (67), Schwaz (52), Landeck (45), Lienz (39) und Reutte (29).

Von Diebstählen bis hin zu Gewaltexzessen

Die Bandbreite der von Ausländern begangenen Delikte ist groß. Insgesamt 1743 Anzeigen hagelte es etwa wegen der Straftat Diebstahl, 1388 wegen Vergehen nach dem Suchtmittelgesetz. Und dass viele ihre Aggressionen nicht ordentlich im Griff zu haben scheinen, beweist die Zahl in der Rubrik Körperverletzung: 2545 Anzeigen!

