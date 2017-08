Drogen- Bande ging mit Messer auf 24- Jährigen los

Messer- Attacke in Innsbruck am späten Samstag Abend! Ein dunkelhäutiges Dealer- Trio wollte einem 24- Jährigen auf offener Straße Drogen andrehen. Nachdem dieser das Angebot abgelehnt hatte, stach einer der Männer zu. Das verletzte Opfer konnte sich dann in ein Lokal retten - die Täter ergriffen die Flucht.