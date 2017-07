Attacke mit Küchenmesser: Mann in Lebensgefahr

Ein Gelage in einer Wohnung am Innsbrucker Südring endete in der Nacht auf Donnerstag für einen Tiroler (24) beinahe tödlich: Nach einem Messerstich in die Herzgegend liegt er mit lebensgefährlichen Verletzungen in der Klinik. Wer der Täter war, ist noch unklar. Die zum Tatzeitpunkt Anwesenden belasten sich gegenseitig.