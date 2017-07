Restaurant in alten Waggons ist auf Schiene

Manchmal liegt das Gute doch so nah. Bis nach Rumänien hat es Harald Florian- Schaar verschlagen, um passende Wagen für sein geplantes Gastronomiekonzept zu finden. Im deutschen Nürnberg wurde etwa ein alter DDR- Speisewaggon begutachtet, "doch der war so veraltet, da hätte ich einen Techniker auch gleich mitkaufen müssen…"

Fündig wurde er schließlich in der Steiermark. Ein 36 Tonnen schwerer, 23 Meter langer Waggon der Landesbahnen aus Weiz wird künftig als Restaurant dienen, ein kleinerer, 14 Meter langer bisheriger ÖBB- Wagen aus Knittelfeld verwandelt sich in eine Schauküche mit kleiner Stube.

"Am Freitag kommen schon die Tischler", sagt Gabriele Florian- Schaar, die mit ihrem Mann seit heuer die Gastronomie beim Ausflugsziel Stainzer Flascherlzug betreibt. Doch zuvor mussten die beiden Neuerwerbungen am Donnerstag nach Stainz gebracht werden. Bis Preding ging es auf Schienen, dort wurde es dann kompliziert, denn nur noch eine Schmalspurbahn führt weiter nach Stainz.

Eine ganz besondere Fahrt

Millimetergenaue Präzision war gefragt: Der große Waggon wurde auf einen Spezial- Lkw gehoben, der kleine kam auf Rollschemmeln und wurde mit der Dampflok ans Ziel gezogen - die erste derartige Fahrt seit 20 Jahren! In Stainz hob der Kran die alten Wagen in ein extra errichtetes 40 Meter langes Gleisbett, wo sie sich künftig nicht mehr fortbewegen werden. Eröffnet wird am 8. September.

