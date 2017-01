Acht steirische Volksschulen werden geschlossen

15 steirische Schulen hatten zum Stichtag am 1. Oktober zu wenig Schüler, ihnen drohte die Schließung. Nun steht fest: Acht von ihnen sollen mit Ende des Schuljahres geschlossen werden, das wird am Donnerstag in der Landesregierung beschlossen - zwei davon freiwillig. Sieben Kleinschulen dürfen also weiterbestehen.