Krieg der Gutachter im Streit um die Freileitung

Wer schreibt die Belastungsgrenzen für Menschen an der Starkstromleitung fest? Und wieso funktioniert in Wien seit Jahrzehnten ein Erdkabel, in Salzburg aber sei das laut Verbund ganz und gar unmöglich? Viele Fragen, wenig Antworten bei der Verhandlung am Bundesverwaltungsgericht zum Thema 380er- Freileitung.