Afghane wollte seine Familie umbringen

Wilde Szenen spielten sich Samstagnacht in einer Asylunterkunft in Grünbach bei Freistadt ab. Ein 37- jähriger Afghane drohte damit, seine gesamte Familie auszulöschen. Offenbar in Tötungsabsicht ging er mit einem Messer auf seine Ehefrau los und fügte ihr mehrere schwere Schnittwunden zu. Der Mann wurde verhaftet, die Frau liegt im Spital.