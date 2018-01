Zwölf Armani-Uhren erbeutet

Bereits zweimal haben Unbekannte versucht, die drei massiven Vitrinen einzuschlagen. Das Sicherheitsglas hielt bisher stand.

In der Nacht zum Dienstag versuchten erneut unbekannte Täter ihr Glück: Welches Werkzeug sie dabei hatten, ist noch unklar. Die Einbrecher dürften gegen Mitternacht zugeschlagen haben. Es gelang ihnen, in eine der drei Vitrinen des Juweliers Bichler in der Linzer Gasse in Salzburg ein faustgroßes Loch zu schlagen. Die Täter müssen sehr geschickt gewesen sein. Einer dürfte dann sekundenschnell alle Uhren aus der Vitrine an sich gerafft haben. Damit flüchteten die Unbekannten. Der ganze Coup dürfte nur wenige Minuten gedauert haben.

Geschäftsinhaber Klaus Eder, der den Betrieb seit 2004 führt, zeigte sich schockiert: "Die haben zwölf Armani-Armbanduhren erbeutet. Eine ist um die 400 Euro wert. Wir haben aber noch genügend Ware im Geschäft." Eder konnte die kaputte Vitrine vorerst provisorisch absichern. Er muss aber ein neues Sicherheitsglas - es kostet rund 1300 Euro - bestellen.

Den Juwelier Bichler gibt es bereits seit 1979. Der Betrieb gehört in Salzburg zu den angestammten und beliebtesten Schmuck- und Uhrenhändlern.

M. Kappes/M. Tschepp, Kronen Zeitung