Viele Flüchtlinge finden männliche Gewalt richtig

Mit der Islam-Kindergarten-Studie in Wien hat Islam-Experte Ednan Aslan für Aufsehen gesorgt. Für die Stadt Graz untersuchte der Uni-Professor nun die Werthaltungen der Flüchtlinge in Graz, die in der überwiegenden Mehrheit Muslime sind. Wie stehen sie zu Demokratie, Gott, das Kopftuch, wie ist die Rolle der Frau usw.?