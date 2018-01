600 Mal ein Leben beschützt

2017 war ein forderndes Jahr für die Grazer Berufsfeuerwehr: 5312 Einsätze gab es insgesamt; davon 2230 bei Bränden, 3082 technische Einsätze (etwa im Fall des siebenjährigen Pascal, der von einem Garagentor eingeklemmt wurde) waren nötig, 913 Mal war die Feuerwehr gefordert, Tieren zu helfen, 599 Mal ging es um Menschenleben.

Hinzu kommt, dass durch die Feuerwehreinsätze etwa bei Bränden noch größere Sachschäden verhindert werden können - 2017 wurden so Sachwerte um 7,8 Millionen Euro "gerettet". Etwa in Waltendorf, wo eine Frühstückspension brannte, oder in Puntigam beim Dachstuhlbrand in einer Lackiererei.

Für den Grazer VP-Bürgermeister Siegfried Nagl sind die Grazer Florianis ganz wesentlich für die Sicherheit in der Murstadt: "Die Männer zeigen täglich, dass wir uns auf sie zu 100 Prozent verlassen können." Dass das so bleibt, verspricht Feuerwehr-Chef Klaus Baumgartner: "Wir wollen das hohe Sicherheitsniveau halten und stärken."

Von: Gerald Richter