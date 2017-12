Häupl: "Türkis-Blau plant lupenreinen Sozialabbau"

"Wo sollen die 13.000 Flüchtlinge hinkommen?"

Der Bürgermeister kann zudem keine konkreten Vorschläge in Sachen Asylpolitik entdecken: Wird die Grundversorgung gestrichen, "befeuert dies Obdachlosigkeit und Kriminalität, das wird sich nicht sofort, sondern in zwei, drei Jahren zeigen". Vom Plan des ehemaligen Noch-Vizebürgermeisters Johann Gudenus, Flüchtlinge in Lagern an der Stadtgrenze unterzubringen, hält er freilich nichts: "Wo sollen die rund 13.000 Flüchtlinge hinkommen? Vielleicht in die Sissi-Villa im Lainzer Tiergarten?"