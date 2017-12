Stieftochter (8) missbraucht: Sieben Jahre Haft

Ein 30-jähriger Burgenländer, der in den Jahren 2015 und 2016 seine damals acht- bzw. neunjährige Stieftochter sexuell missbraucht hat, ist am Dienstag am Landesgericht Eisenstadt schuldig gesprochen worden. Der Angeklagte wurde zu sieben Jahren unbedingter Haft verurteilt. Staatsanwältin und Verteidiger gaben keine Erklärung ab, das Urteil ist nicht rechtskräftig.