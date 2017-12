3 Tote, 100 Verletzte: Zug fuhr 70 km/h zu schnell

Der Amtrak-Zug war auf dem Weg von der Metropole Seattle nach Portland im Bundesstaat Oregon und entgleiste in einer Kurve nahe der Stadt DuPont. Mehrere Waggons stürzten von der Eisenbahnbrücke auf die Interstate 5 und beschädigten in der Hauptverkehrszeit fünf Autos und zwei Lastwagen. Laut Polizei gab es drei Todesopfer, etwa 100 Menschen seien mit teils schweren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert worden.