Zugwaggon auf Highway gestürzt: Mehrere Tote

Waggons stürzten von der Eisenbahnbrücke auf die Schnellstraße Interstate 5 und beschädigten mitten in der Rushhour fünf Autos und zwei Lastwagen. "Als wir an den Unfallort kamen, war klar, dass es Todesopfer und Verletzungen gibt", sagte der Polizeisprecher von Pierce County, Ed Troyer. Demnach kam in den Autos aber niemand ums Leben. Der Präsident der Bahngesellschaft Amtrak, Richard Anderson, zeigte sich erschüttert über den Vorfall und versprach den Passagieren, Bahnmitarbeitern und ihren Familien Hilfe.

"Menschen haben geschrien, dann sind die Lichter ausgegangen"

Ein Sprecher des Sheriffs sagte, mehrere Autos und Lastwagen auf der Interstate 5 seien von dem Waggon getroffen worden. Ein weiterer Fahrgast des Zuges sagte der "Seattle Times": "Wir haben ein Bersten und ein Zerbrechen gehört, Menschen haben geschrien, dann sind die Lichter ausgegangen." Er und sein Freund hätten großes Glück gehabt, weil sie in die Polster der Sitze vor ihnen geschleudert worden seien. Sie hätten dann die Fenster eingetreten und seien aus dem Zug über eine Böschung gesprungen.