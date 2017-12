Neo-Coach ist angenehm anders

Die Hemdärmel hochgekrempelt. So als wollte er ausdrücken: Packen wir es an, wir haben extrem viel zu tun! So präsentierte sich Thomas Sageder gestern bei der Präsentation als neuer Chefcoach von Erstliga-Schlusslicht Blau-Weiß Linz. Und dabei als Anti-Trainer.



Verein kritisiert

Weil Sageder - wie meist neue Spieler oder Trainer - nicht betonte, wie froh er wäre, bei so einem tollen Klub zu sein. Sondern gleich schonungslos seinen neuen Verein kritisierte, etwa über die viel zu spät angesetzte Knie-OP von Kapitän Florian Maier sagte: "Da ist etwas schief gelaufen!"

Weil Sageder keine hohlen Phrasen drosch, sondern sagte: "Ich bleibe vier Stunden Lehrer, wollte es nicht um jeden Preis machen."