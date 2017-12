Cathy Lugner: Tochter darf nicht zum Beautydoc!

Schönheitsoperationen wie bei ihrer Mutter sind für das junge Mädchen natürlich noch kein Thema. Sollte sie in ein paar Jahren aber auf die Idee kommen, wird sie bei Richard Lugners ehemaliger Gattin auf taube Ohren stoßen: "Also wenn sie vor ihrem 18. Geburtstag kommen würde und würde sagen, sie will jetzt irgendwas machen, dann würde ich sagen: 'Nein'", verriet das 28-jährige "Playboy"-Model Promiflash bei ihrer Geburtstagsfeier in Düsseldorf.