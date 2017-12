Das ist Sophia Thomallas Sex-Vorliebe!

Wie tickt Sophia Thomalla (28) wirklich? Die Moderatorin provoziert viel und gerne. Genau das beweist sie vor allem in den letzten Tagen. An ein Kreuz gefesselt wie Jesus prasselt ein gewaltiger Shitstorm auf Sophia ein. Der Vorwurf: Das Pic, das Teil einer Werbekampagne ist, sei pure Gotteslästerung. Ihre erste Reaktion: Ein müdes Lächeln! Sowieso schwimmt die Tattoo-Liebhaberin eben einfach gerne gegen den Strom. Aber ist das alles nur Show vor der Kamera oder ist die toughe Brünette auch im heimischen Bett die knallharte Provokateurin? In einem Interview verrät die Berlinerin, wie sie privat so drauf ist.