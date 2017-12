Tierärztin Gabi Fiedler handelt zum Wohl der Tiere

In das Tierarzt-Leben ist Gabi Fiedler so hinein geschlittert: Papa Berthold war schon einer, noch dazu als Landes-Veterinär der Vorgänger des jetzt amtierenden Josef Schöchl. "Und von Kindesbeinen an war ich eben immer in der Praxis und von Tieren umgeben", sagt Gabi Fiedler und streichelt Hündin "Arnika".

"Immer öfter Krebs bei Tieren"

Was ihr auffällt: "Es gibt auch bei den Tieren immer mehr Krebserkrankungen. Gerade Hunde haben die Schnauze stets am Boden, sie saugen die Luft damit förmlich ein. Und in Bodennähe ist die Schadstoff-Konzentration ja am größten." Dass jetzt über den Unkraut-Vernichter Glyphosat diskutiert wird, hält sie für sehr wichtig: "Es ist dem Einzelnen oft gar nicht bewusst, welche chemischen Keulen er in seinem eigenen Garten einsetzt", sagt sie. "Und damit vielen Nützlingen wie Bienen und Marienkäfern schadet."

Umweltfreundliche Schädlingsbekämpfer wählen

Das schwer giftige "Schneckentod" etwa oder die Mittel gegen Blattläuse: "Man muss sich selbst an der Nase nehmen: Es ist halt komplizierter, gegen Läuse selbst einen Brennesselsud zu machen. Aber der ist genau so wirksam und eben umweltfreundlich."