Südkorea: Mysteriöses Baby-Sterben in Krankenhaus

Die südkoreanische Polizei untersucht derzeit mysteriöse Todesfälle in einem Krankenhaus in Seoul. Dort verstarben am Samstag innerhalb von zwei Stunden vier Babys, die allesamt auf der Intensivstation in Brutkästen betreut wurden. Ihre Familien hätten ausgesagt, die Babys hätten alle aufgeblähte Bäuche und Probleme bei der Atmung gehabt, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.