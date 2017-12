Wozabal-Verkauf fix: Salesianer Miettex übernimmt

Das Interesse an Wozabal hatte Salesianer-Miettex-Chef Thomas Krautschneider von Anfang an auch nach außen kommuniziert gehabt - heute erhielt er dann auch den Zuschlag. In den letzten drei Wochen nach dem Scheitern der Sanierung - wir berichteten - hatten die Masseverwalter Norbert Mooseder, Martin Stossier und Thomas Zeitler intensive Verhandlungen mit potenziellen Interessenten geführt, zwei waren letztlich übergeblieben.



"Fordernde Verhandlungen"

Heute kam es dann zu einem positiven Abschluss: Salesianer Miettex, ein Konkurrent von Wozabal, setzt sich gegen einen Finanzinvestor durch und übernimmt das oberösterreichische Unternehmen. "Wir wollten für die Arbeitnehmer und die Kunden noch vor Weihnachten Klarheit schaffen, das ist uns gelungen", so die Masseverwalter Mooseder und Zeitler. Stossier: "Es waren fordernde Verhandlungen."

Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung