Rührend! Läuferin (17) verhilft Gegnerin zum Sieg

Rührende Szene beim Marathon in Dallas: Chandler Self war drauf und dran, das Amateurrennen zu gewinnen. Kurz vor dem Ziel konnte sich die 32-Jährige aber vor Erschöpfung kaum mehr auf den Beinen halten. Hinter ihr kam schon ihre 17-jährige Kontrahentin Ariana Luterman. Doch anstatt sie zu überholen, half die Schülerin Self wieder auf die Beine und trug sie über die Ziellinie. "Keine Chance, dass ich einfach weitergerannt wäre und sie zurückgelassen hätte", so Luterman, die Self den Sieg überließ.