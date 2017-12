Die Zombie-Apokalypse ist der neue Hit auf Steam

Die Idee hinter "They Are Billions" ist bewährt und geradezu perfekt für einen Mix aus Strategiespiel und Tower Defense geeignet: Ein Virus ist über die Menschheit gekommen und verwandelt Infizierte in Hirne vertilgende Untote. In "They Are Billions" ist ein Großteil der Menschheit infiziert. Dem Spieler obliegt es, die verbliebenen Menschen in ihren befestigten Kolonien vor der Zombie-Apokalypse zu schützen.