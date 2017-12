Bande räumte Häuser aus: Kriminelle vor Gericht

Geld, Gold und erlesenen Schmuck - darauf hatten es die vorerst unbekannten Täter bei ihren Beutezügen von Jänner bis Mai abgesehen. Nach zahlreichen Coups in Nieder- und Oberösterreich sowie in Wien war dann Schluss. Polizisten konnten drei Tatverdächtige überführen. Das Trio wartet nun in Korneuburg auf seinen Prozess. Die Verhandlung ist für 21. Dezember angesagt - auf die Weihnachtsamnestie dürfen die drei Verdächtigen aber wohl nicht hoffen.

Gesucht wird indes noch nach einem anderen frechen Kriminal-Trio: Die Unbekannten hatten in einem Geschäft in Melk Rasierklingen, Parfüms und Kleidung eingesteckt. Beim Ausgang schlug die Alarmanlage an. Als eine Kassierin sie daraufhin kontrollieren wollte, suchten die Ladendiebe das Weite. Die Fahndung nach den Tätern läuft.

Lukas Lusetzky, Kronen Zeitung