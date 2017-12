Frage der Moral

Die Situation der Eis-Bullen gleicht dem eines angeschossenen Tieres - es ist zwar verwundet, aber genau deshalb extra gefährlich.

Seit Wochen pfeift die Truppe von Greg Poss personell aus dem letzten Loch, muss auch vor dem Klassiker heute (17.45) gegen den KAC sechs Stammspieler vorgeben. Zudem steht hinter dem Einsatz von Layne Viveiros ein dickes Fragezeichen. Immerhin gibt’s auch Positives zu vermelden: Lukas Kainz kehrt zurück in die Mannschaft.

"Gerade weil wir so viele Verletzte haben, muss einfach jeder zeigen, dass es ohne diese Spieler auch geht", appelliert Alexander Pallestrang an die Moral seiner Teamkollegen. Im siegreichen Znaim-Doppel klappte das richtig gut. Dem Verteidiger ist aber bewusst: "Wir wollen das gegen Klagenfurt ebenso machen, auch wenn wir uns dafür noch einmal steigern müssen."

Die Kärntner präsentierten sich in den letzten Wochen in bärenstarker Form, gewann gleich zwölf von 13 Spielen - bis man zuletzt Linz 2:4 unterlag. Ex-Bulle Tommy Koch warnt dennoch vor Salzburg: "Sie bestrafen jeden Fehler, wir müssen hellwach sein!" Er weiß, wovon er spricht, denn beide Saisonduelle (6:3, 3:0) gingen an die Bullen

Christoph Nister, Kronen Zeitung

ERSTE BANK EISHOCKEYLIGA

FEHERVAR - DORNBIRN 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). 1:0 (22.) Reisz, 2:0 (47.) Hari, 2:1 (51.) Macierzynski.

Heute: RB Salzburg - KAC (17.45), Graz - Innsbruck, Vienna Capitals - Dornbirn (beide 16), VSV - Znaim, Bozen - Linz (beide 17.30).