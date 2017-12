Alarm am Airport Wien: Drohne kreiste neben Piste

Schock für Passagiere und Piloten zweier Linienmaschinen am Samstag in Wien-Schwechat! Beim Landeanflug sahen sie aus dem Fenster eine Drohne in 300 Metern Höhe nur sechs Kilometer von der Piste entfernt kreisen: Die Austro-Control wurde aus dem Cockpit alarmiert und der Polizeihubschrauber stieg auf!