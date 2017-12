Video: Deutsches Ski-Talent nach Sturz verstorben

Der Skisport trägt erneut Trauer. Erst am 22. November verabschiedeten sich die Weltcupathleten am See in Lake Louise in einer Zeremonie von dem eineinhalb Wochen zuvor beim Training in Nakiska tödlich verunglückten französischen Speedfahrer David Poisson. Am Dienstag kam auf der Strecke dort der Deutsche Max Burkhart in einer Nor-Am-Cup-Abfahrt zu Sturz und erlag im Spital den Verletzungen.