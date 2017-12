Holzhauser: "Es wird Zeit für einen Heimsieg!"

Es ist das erhoffte Endspiel um den Aufstieg. Dem wochenlangen Tief zum Trotz darf die Austria auf das erste Überwintern im Europacup seit 13 Jahren hoffen. Für die Violetten ist dafür allerdings ein Heimsieg gegen AEK Athen am Donnerstag (19 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) vonnöten. Die Griechen sind in der Gruppenphase noch ungeschlagen, ihnen reicht im Happel-Stadion ein Remis. Was Austria-Kapitän Raphael Holzhauser und "Veilchen"-Coach Thorsten Fink vor der Partie zu sagen hatten, sehen Sie oben im Video!