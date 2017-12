Argentinische Marine erklärt U-Boot-Crew für tot

Kurzschluss, dann Explosion an Bord

Das U-Boot war am 15. November spurlos verschwunden. Es wird davon ausgegangen, dass es an Bord eine Explosion gab, womöglich wegen eines Kurzschlusses. Marinesprecher Enrique Balbi sagte am vergangenen Montag, zu dem Kurzschluss an Bord sei es gekommen, weil Wasser über den Schnorchel in die "ARA San Juan" gelangt sei. Zum Zeitpunkt des Vorfalls gab es hohen Wellengang von mehr als sechs Metern auf der Route des U-Boots im Südatlantik.