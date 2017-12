Drogenring gesprengt: Zehn Afrikaner festgenommen

Großer Erfolg für die Kärntner Polizei im Kampf gegen einen Drogenring: Zehn Afrikaner wurden festgenommen, ihnen wird vorgeworfen, in Klagenfurt und Krumpendorf Heroin und Kokain "im Kilobereich" verkauft zu haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden vier weitere Männer in Schubhaft genommen.