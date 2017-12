Kriegsverbrecher Praljak hinterließ Abschiedsbrief

Der Brief war versiegelt und mit einer Aufschrift versehen, dass er erst im Falle seines Todes geöffnet werden sollte. Das sei laut "Vecernji List" schließlich auch geschehen: Ehefrau Kacusa Babic und die Kinder Nikola und Natasa haben ihn gemeinsam im Beisein ihrer engsten Freunde gelesen. Darin äußerte Praljak auch seinen letzten Wunsch: Er wolle weder Grab noch Begräbnis. "Verstreut meine Asche in Mirogoj (Friedhof in Zagreb, Anm.)", ließ er seine Angehörigen wissen.

Selbstmord nach Urteilsverkündung

Am Mittwoch war der bosnisch-kroatische Ex-Militärchef vor dem UNO-Kriegsverbrechertribunal schuldig gesprochen worden. Er verkündete schließlich: "Ich erkenne Ihr Urteil nicht an" und vergiftete sich selbst. Nur wenige Stunden später war er tot. Unklar ist weiterhin, wer Praljak bei der Ausführung seines Plans geholfen hatte. Er dürfte das Gift aus dem Gefängnis in den Gerichtssaal mitgebracht haben.