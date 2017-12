Erfindung aus Wien soll gegen Handysucht helfen

Weitere Erfindung von Schillinger gegen die Handysucht: eine sogenannte Offline-Lampe, die nur leuchtet, wenn in eine eingebaute Lade am Podest ein kleines Objekt gelegt wird. Schillinger noch einmal schmunzelnd: "Am besten funktioniert mein kleiner handlicher Beleuchtungskörper mit dem Smartphone." Beide Gerätschaften sollen bald in Serie hergestellt werden.

Mark Perry, Kronen Zeitung