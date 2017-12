Conchita covert Hubert von Goisern im Dialekt

Conchita und Ina Regen veröffentlichen ein Cover von Hubert von Goiserns "Heast as ned". Erstmals jodelt die Künstlerin und singt in österreichischem Dialekt. Das Video, das eine Verneigung vor Hubert von Goiserns Musik und Botschaften ist, wurde in den Weinhügeln über Wien gedreht und zeigt die beiden, während sie weit über die Stadt hinaus an die Gesellschaft appellieren.

Arrangiert wurde der Song von Florian Cojocaru (Echopilot). Für das Video zeichnet Johannes Dürhammer (jazztime.film) unter der Regie von André Karsai verantwortlich.