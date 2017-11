Meghan Markles Mama hat schon einen Bodyguard

Als künftige Schwiegermutter eines britischen Royals muss auch Doria Radlan ihr Leben ändern. Seit ihre Tochter mit Prinz Harry verlobt ist, wird die Yoga-Lehrerin ständig von einem Bodyguard begleitet, auch wenn sie nur schnell eine Freundin besuchen will. Nettes Detail: Radlan lebt in den Windsor Hills in Los Angeles, ihre Tochter soll künftig Windsor-Mountbatten heißen.