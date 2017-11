Russen: Conchita Wurst hat Ehefrau und Kinder

In Interviews mit liberalen Medien in St. Petersburg sprach Wurst am Samstag insbesondere über eine in Russland nicht selbstverständliche Gleichberechtigung sexueller Minderheiten, Nachrichtenagenturen referierten zudem Aussagen von ihrem Auftritt bei "Seite an Seite". So wurden von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur "Ria Nowosti" Aussagen Wursts zitiert, wonach sie von den Palästen von St. Petersburg begeistert sei und sich gerne hier einen Palast kaufen würde.