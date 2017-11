„So werden Häftlinge zu tickenden Zeitbomben“

"Viele geraten in die Fänge von Hetzern"

Die Zahl der in Österreich inhaftierten Muslime steigt stetig an, mittlerweile machen sie fast ein Viertel der - etwa 9000 - Häftlinge aus. Die meisten seiner Glaubensbrüder sitzen wegen Einbruchs- oder Raubdelikten und haben sich in der Vergangenheit wenig mit Religion beschäftigt: "Aber hinter Gittern geraten immer mehr von ihnen in die Fänge von Hetzern", behauptet Demir.