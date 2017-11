Hariri kündigt Rückkehr in den Libanon an

Hariri will in Beirut Erklärung abgeben

Hariri will in Kürze in sein Heimatland zurückkehren und sich zur aktuellen Krise äußern. Er werde in den nächsten Tagen nach Beirut reisen, am Mittwoch an den Feierlichkeiten zum libanesischen Unabhängigkeitstag teilnehmen und sich dann nach einem Gespräch mit Präsident Michel Aoun erklären, sagte er nach dem Treffen mit Macron.

"Wurde nicht in Saudi-Arabien festgehalten"

Zuvor hatte Hariri versucht, die Gerüchte zu zerstreuen, er wäre in Saudi-Arabien gegen seinen Willen festgehalten und sein Rücktritt sei vom Königreich erzwungen worden. "Zu sagen, dass ich in Saudi-Arabien festgehalten werde und es mir nicht erlaubt sei, das Land zu verlassen, ist eine Lüge. Ich bin auf dem Weg zum Flughafen", schrieb er am Freitag auf Twitter. Unter anderem angesichts der Spekulationen um Hariris Schicksal hatte der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel die Politik Riads in der Region zuvor als "Abenteurertum" bezeichnet, das man nicht mehr sprachlos hinnehmen könne.