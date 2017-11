Genmutation lässt Amish zehn Jahre länger leben

Weniger "Alterungsproteine" durch mutiertes Gen

Die Forscher gehen davon aus, dass das mutierte Serpine1-Gen zu einem starken Rückgang der Produktion des Proteins PAI-1 führt. Schon zuvor hatten Wissenschaftler bei Tierversuchen herausgefunden, dass PAI-1 einen Einfluss auf den Alterungsprozess hat. Mit einem Medikament wollen die Forscher den Effekt des Proteins PAI-1 unterdrücken.

Medikament bereits erfolgreich an Mäusen getestet

Erste Tests gab es bereits in Japan. Mäuse, die mit dem Medikament behandelt wurden, lebten viermal so lange wie eine Testgruppe und hatten keine der typischen Alterserkrankungen. Die japanischen Behörden genehmigten nach den Angaben Vaughans nun eine zweite Testphase. In den USA strebt die Northwestern University ebenfalls eine Testgenehmigung an.