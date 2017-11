D: Wiener Aktivisten blockierten Braunkohlerevier

"Ohne rasche Umsetzung des Ökogipfels in Paris droht ein katastrophaler Klimakollaps" - dieser Appell dominiert die am Montag in Bonn gestartete Weltklimakonferenz. Wiener Aktivisten blockierten mit 3000 Mitstreitern einen deutschen Braunkohlebergbau. Es gab Dutzende Festnahmen.