Kopfschuss auf offener Straße in Wien: Mordanklage

Gegen einen 28-jährigen Mann, der am 16. April 2017 in der Jägerstraße im Wiener Bezirk Brigittenau einen Bekannten per Kopfschuss getötet hat, wird nun Anklage wegen Mordes erhoben. Der Schütze muss sich ab 20. November in einer auf zwei Tage anberaumten Verhandlung vor Geschworenen verantworten. Seine Anwälte wollen beweisen, dass es sich bei dem Vorfall um einen Schießunfall gehandelt hat.